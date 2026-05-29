Ao fim de três temporadas, termina a ligação de Raphaël Guerreiro com o Bayern Munique.

Através das redes sociais, os bávaros confirmaram a saída do internacional português, que conquistou quatro títulos pelo Bayern Munique: duas Ligas Alemãs, uma Taça da Alemanha e uma Supertaça.

Guerreiro foi contratado pelo clube no verão de 2023, tendo somado um total de 14 golos e oito assistências nos 95 jogos que realizou pela equipa principal. Recorde-se que o defesa luso joga no futebol alemão desde a temporada 2016/17, quando o Dortmund o contratou ao Lorient.

