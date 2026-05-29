«Obrigado, Rapha»: Bayern despede-se de Guerreiro ao fim de três épocas
Internacional português termina ligação com os bávaros com quatro títulos conquistados
Ao fim de três temporadas, termina a ligação de Raphaël Guerreiro com o Bayern Munique.
Através das redes sociais, os bávaros confirmaram a saída do internacional português, que conquistou quatro títulos pelo Bayern Munique: duas Ligas Alemãs, uma Taça da Alemanha e uma Supertaça.
Guerreiro foi contratado pelo clube no verão de 2023, tendo somado um total de 14 golos e oito assistências nos 95 jogos que realizou pela equipa principal. Recorde-se que o defesa luso joga no futebol alemão desde a temporada 2016/17, quando o Dortmund o contratou ao Lorient.
𝐎𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐑𝐚𝐩𝐡𝐚 🙏— FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2026
95 Spiele, 14 Tore, 8 Vorlagen – Danke für deinen Einsatz für den FC Bayern und alles Gute auf deinem weiteren Weg! ❤️🤍
Adeus e tudo de bom! 👋 pic.twitter.com/tyL1PwqmpL
