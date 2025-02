Alphonso Davies renovou com o Bayern Munique até 2030, anunciou esta terça-feira o clube alemão.

«O FC Bayern e Alphonso Davies estenderam o seu contrato até 30 de junho de 2030. O jogador internacional canadiano de 24 anos joga pelo campeão alemão desde a temporada 2018/19, depois de se transferir do Vancouver Whitecaps para Munique», pode ler-se no comunicado oficial.

Depois de muita especulação, e com uma possível saída em cima da mesa, Davies, que tinha sido apontado ao Real Madrid, permanece na Alemanha por mais cinco anos.

«Estou muito feliz por ter renovado O meu contrato com este grande clube. Cheguei ao FC Bayern quando tinha 18 anos e só queria aprender o máximo possível todos os dias para me tornar um dos melhores na minha posição. Agora estou ansioso por mais cinco anos juntos. Já conquistei muito aqui, mas ainda há mais por vir», referiu o atleta aos canais do Bayern Munique.

Ao longo da carreira, o lateral representou o Vancouver Whitecaps antes de se mudar para o Bayern Munique. Com a camisola dos bávaros venceu um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, cinco Bundesligas, três Supertaças, duas Taças da Alemanha e uma terceira divisão com a equipa B.

Esta temporada, com Raphaël Guerreiro e João Palhinha como companheiros, fez um total de 25 jogos, marcou um golo e apontou quatro assistências.