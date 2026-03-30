Raphael Guerreiro vai deixar o Bayern Munique no final da temporada, anunciou esta segunda-feira o clube bávaro.

O internacional português de 32 anos não vai renovar contrato com os campeões alemães e será um jogador livre no final de junho.

«Gostaríamos de expressar os nossos sinceros agradecimentos ao Rapha pelo tempo que passou connosco: pudemos sempre contar com o Rapha em campo, e ele é uma daquelas figuras que enriquece qualquer balneário. As nossas conversas com ele foram construtivas e baseadas na confiança e na compreensão mútua», disse Max Eberl, membro da direção dos bávaros.

Guerreiro, que tem 65 internacionalizações por Portugal, tem estado de fora das escolhas da Seleção Nacional e não integrou a recente convocatória de Roberto Martínez para os jogos frente a Estados Unidos e México. 