OFICIAL: Bayern anuncia saída de Raphael Guerreiro
Internacional português deixa o campeão alemão no final da temporada
Raphael Guerreiro vai deixar o Bayern Munique no final da temporada, anunciou esta segunda-feira o clube bávaro.
O internacional português de 32 anos não vai renovar contrato com os campeões alemães e será um jogador livre no final de junho.
«Gostaríamos de expressar os nossos sinceros agradecimentos ao Rapha pelo tempo que passou connosco: pudemos sempre contar com o Rapha em campo, e ele é uma daquelas figuras que enriquece qualquer balneário. As nossas conversas com ele foram construtivas e baseadas na confiança e na compreensão mútua», disse Max Eberl, membro da direção dos bávaros.
Guerreiro, que tem 65 internacionalizações por Portugal, tem estado de fora das escolhas da Seleção Nacional e não integrou a recente convocatória de Roberto Martínez para os jogos frente a Estados Unidos e México.
Nach drei erfolgreichen Jahren wird Raphaël Guerreiro den FC Bayern im Sommer verlassen. Bis dahin geben wir gemeinsam alles, um die Saison so erfolgreich wie möglich zu beenden! 🔴⚪️💪— FC Bayern München (@FCBayern) March 30, 2026
