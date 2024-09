Bayern Munique e Bayer Leverkusen empataram a um golo, no «jogo grande» da 5.ª jornada da Liga Alemã.

Num jogo praticamente de sentido único, a formação bávara entrou melhor, mas os campeões em título puxaram dos galões e à passagem da meia-hora de jogo, um belo lance individual deu vantagem aos comandados de Xabi Alonso.

Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para Xhaka e o internacional suíço deu para Andrich, o que se seguiu foi um momento de classe, graças a um pontapé rasteiro que só parou no fundo da baliza de Neuer.

Ainda assim, a justiça futebolística que por vezes não se aplica, chegou aos 39 minutos, com um autêntico golaço de Pavlovic, sem qualquer hipótese para o guardião do Leverkusen.

Na segunda parte, o Bayern dominou em todos os aspetos, com destaque para os 69 por cento de posse de bola em todo o encontro, mas não evitou ser travado pela primeira vez nesta Bundesliga, que lidera com 13 pontos, mais dois do que o Leipzig e mais três do que Leverkusen e Dortmund.