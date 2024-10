O Bayern de Munique goleou este sábado o Estugarda, por 4-0, e recuperou a liderança da Bundesliga, partilhada com o Red Bull Leipzig.

Harry Kane foi a grande figura da partida ao apontar um hat-trick. O ponta-de-lança inglês começou a desbloquear o jogo já na segunda parte, com um grande golo aos 57m, ampliando o marcador três minutos depois e chegando ao terceiro aos 80m, após um remate de João Palhinha que foi intercetado. O extremo internacional francês Kingsley Coman sentenciou o resultado final aos 89m.

Quanto aos portugueses, Raphael Guerreiro jogou de início e saiu aos 68m; enquanto João Palhinha não foi titular na equipa de Vincent Kompany, mas entrou logo aos 8 minutos para o lugar do lesionado Pavlovic.

Com este resultado, os bávaros são líderes com 17 pontos em 7 jornadas, enquanto o Estugarda é 9.º classificado com 9 pontos.