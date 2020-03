O Bayern Munique encontrou uma forma para motivar o seu plantel nestes tempos difíceis, numa altura em que os jogadores ainda estão confinados nas respetivas casas por imposição da pandemia do novo coronavírus. A equipa bávara tem treinado em conjunto, por videoconferência, sob orientação do preparador físico e, numa das últimas sessões, o grupo foi surpreendido pela presença de Sebastian Schweinsteiger, antigo capitão da equipa, que terminou a carreira em outubro passado.

Era apenas mais uma sessão de trabalho, mas desta vez havia mais um ecrã, com um jogador a trabalhar com a cabeça coberta com uma toalha. Uma presença estranha que suscitou alguma curiosidade no grupo. Quando o antigo capitão mostrou o rosto, quase todos pararam de treinar. A estupefação deu lugar a sorrisos e a gargalhadas e o grupo prosseguiu o treino bem mais animado.

Segundo adianta o jornal Bild, o Bayern vai continuar a apostar na introdução de antigas glórias nestes treinos matinais e o próximo a juntar-se ao plantel será Arjen Robben, antigo internacional holandês que também terminou a carreira na temporada passada.

Confira as reações dos jogadores com o regresso inesperado de Schweinsteiger: