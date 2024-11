Este sábado, na ressaca da vitória europeia contra o Benfica, o Bayern Munique derrotou o St. Pauli também pela margem mínima.

Em jogo da 10.ª jornada da Bundesliga, os pupilos de Kompany foram a Hamburgo, ao terreno do St. Pauli, garantir três pontos com um golaço de Musiala.

O minuto era o 22 quando o jovem alemão mostrou o porquê de ser um dos principais prodígios do futebol. Musiala recupera uma bola em zona proibida e fora de área bombardeia as redes da baliza.

O português João Palhinha começou no banco e entrou aos 82 minutos.

Com este resultado, o Bayern Munique está em primeiro lugar, com 26 pontos. O St. Pauli está em 15.º, com oito.

Mantém-se a crise no Dortmund

O Dortmund continua a não encontrar a melhor forma e somou mais uma derrota no campeonato. Desta vez foi em casa do Mainz, por 3-1, num jogo em que ficaram reduzidos a 10 unidades antes da meia hora.

Aos 27 minutos, Emre Can fez uma entrada bastante dura sobre o adversário e acabou por ver a cartolina vermelha. De seguida, aos 36 minutos, Lee Jae-Sung fez o primeiro golo do Mainz.

Mesmo ferido, o Dortmund reagiu e empatou de seguida, autoria do goleador Serhou Guirassy, através de uma grande penalidade. Ainda antes do intervalo, Burkardt fez o segundo do Mainz. Paul Nebel selou o marcador aos 54 minutos.

Relativamente à classificação, o Mainz está em 11.º lugar, com 13 pontos. O Dortmund é sétimo, com 16, e está fora dos lugares europeus. Nos últimos cinco jogos, o Borussia soma duas vitórias e três derrotas.

Late drama em Bochum

Campeão em título, o Bayer Leverkusen entrou com a força toda e aos 18 minutos já vencia o Bochum, com golo de Schick e assistência de Wirtz.

Aos 89 minutos, o último classificado do campeonato viu uma oportunidade e resgatou um ponto frente à equipa de Xabi Alonso. Koji Miyoshi foi o herói do lanterna vermelha, que agora soma dois pontos. O Leverkusen está em quarto, com 17.

Bremen marca passa frente ao Kiel

No outro jogo da tarde, o Werder Bremen recebeu e venceu o Kiel, por 2-1.

Stage (36m) e Burke (89m) marcaram os golos da equipa da casa. Harres (48) apontou o tento do Kiel.

O Werder Bremen está em oitavo lugar, com 15 pontos. O Kiel tem apenas cinco e está em penúltimo.