VÍDEO: Bayern vira resultado de forma inacreditável para resgatar triunfo
Campeões em título marcaram quatro golos em 30 minutos frente ao Mainz
Na ressaca do título conquistado no passado fim-de-semana, o Bayern Munique proporcionou-nos mais uma reviravolta inacreditável. Na visita ao Mainz, os bávaros vencerem (4-3) para conquistar mais três pontos.
Já não é novidade o Bayern entrar a perder nos jogos. Ainda sim, nunca deixa de ser surpreendente – ainda para mais quando se perde por 3-0 ao intervalo.
Os golos da equipa da casa foram apontados por Kohr (15m), Nebel (29m) e Becker (45+2m). Ao intervalo Kompany meteu toda a carne no assador, fazendo entrar Kane e Olise.
Aos 53 minutos, Nicolas Jackson deu o mote para a reviravolta, marcando o primeiro para os bicampeões. Vinte minutos depois o francês Olive abriu o livro. Fletiu do lado direito para o centro e anotou um belo golo (73m).
Musiala, alemão de 23 anos, voltou a colocar tudo igual no encontro aos 80 minutos. Três minutos depois, Harry Kane voltou a fazer o gosto ao pé para confirmar a cambalhota no marcador (83m).
O avançado inglês chegou ao 33.º golo na Bundesliga, destacando-se claramente como melhor marcador do campeonato alemão.
Com este triunfo (4-3), o Bayern chega ao quinto triunfo consecutivo na Liga. Segue líder isolado com 82 pontos. O Mainz, por sua vez, é décimo com 34 pontos.
O Augsburgo do português Rodrigo Ribeiro empatou na receção ao Frankfurt (1-1). O avançado ex-Sporting foi suplente utilizado na partida.
Já a fechar a primeira parte, Anton Kade, internacional sub-21 alemão, deu avanço no marcador à equipa da casa (44m). Já para lá da hora de jogo, Ritsu Doan, japonês que saltou do banco, empatou o encontro (66m).
Com este resultado (1-1), o Frankfurt é sétimo com 43 pontos. O Augsburgo, por sua vez, é nono com 37 pontos.
Já o Bayer Leverkusen visitou e venceu o Colónia (2-1) com um bis de Patrik Schick (43m e 52m). Luca Waldschmidt, avançado ex-Benfica, ainda reduziu pelo Colónia (78m).
Com este triunfo (2-1), o Leverkusen sobe à condição ao quinto lugar – que dá acesso à Liga Europa – com 55 pontos. O Colónia é 13.º com 31 pontos.
Outros resultados:
Heidenheim 2-0 St. Pauli
Wolfsburg 0-0 Borussia Monchengladbach.