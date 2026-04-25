Na ressaca do título conquistado no passado fim-de-semana, o Bayern Munique proporcionou-nos mais uma reviravolta inacreditável. Na visita ao Mainz, os bávaros vencerem (4-3) para conquistar mais três pontos.

Já não é novidade o Bayern entrar a perder nos jogos. Ainda sim, nunca deixa de ser surpreendente – ainda para mais quando se perde por 3-0 ao intervalo.

Os golos da equipa da casa foram apontados por Kohr (15m), Nebel (29m) e Becker (45+2m). Ao intervalo Kompany meteu toda a carne no assador, fazendo entrar Kane e Olise.

Aos 53 minutos, Nicolas Jackson deu o mote para a reviravolta, marcando o primeiro para os bicampeões. Vinte minutos depois o francês Olive abriu o livro. Fletiu do lado direito para o centro e anotou um belo golo (73m).

Musiala, alemão de 23 anos, voltou a colocar tudo igual no encontro aos 80 minutos. Três minutos depois, Harry Kane voltou a fazer o gosto ao pé para confirmar a cambalhota no marcador (83m).

O avançado inglês chegou ao 33.º golo na Bundesliga, destacando-se claramente como melhor marcador do campeonato alemão.

Com este triunfo (4-3), o Bayern chega ao quinto triunfo consecutivo na Liga. Segue líder isolado com 82 pontos. O Mainz, por sua vez, é décimo com 34 pontos.

O Augsburgo do português Rodrigo Ribeiro empatou na receção ao Frankfurt (1-1). O avançado ex-Sporting foi suplente utilizado na partida.

Já a fechar a primeira parte, Anton Kade, internacional sub-21 alemão, deu avanço no marcador à equipa da casa (44m). Já para lá da hora de jogo, Ritsu Doan, japonês que saltou do banco, empatou o encontro (66m).

Com este resultado (1-1), o Frankfurt é sétimo com 43 pontos. O Augsburgo, por sua vez, é nono com 37 pontos.

Já o Bayer Leverkusen visitou e venceu o Colónia (2-1) com um bis de Patrik Schick (43m e 52m). Luca Waldschmidt, avançado ex-Benfica, ainda reduziu pelo Colónia (78m).

Com este triunfo (2-1), o Leverkusen sobe à condição ao quinto lugar – que dá acesso à Liga Europa – com 55 pontos. O Colónia é 13.º com 31 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga alemã.

Outros resultados:

Heidenheim 2-0 St. Pauli

Wolfsburg 0-0 Borussia Monchengladbach.

RELACIONADOS
França: ex-Benfica decisivo na terceira vitória seguida do Lyon na Liga
Espanha: bis de Toni Martínez carimba reviravolta do Alavés frente ao Maiorca
Bruno Fernandes quer ganhar o Mundial «por Portugal e pelo que Cristiano deu»
Mundial 2026: Ancelotti anuncia convocados do Brasil a 18 de maio