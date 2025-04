Bayern Munique e Borussia Dortmund não foram além de um empate a dois golos, na 29.ª jornada da Liga Alemã.

Sem portugueses no onze inicial, os bávaros tiveram uma primeira parte de total domínio, sobretudo no que às oportunidades de golo diz respeito, mas sem mudanças no marcador.

O nulo manteve-se até ao intervalo e as redes só mexeram na segunda parte, graças ao cabeceamento certeiro de Maximilian Meier. Só que a justiça no resultado demorou 15 minutos a chegar, com dois golos de rajada para a equipa da casa.

A velha «lei do ex» foi aplicada por Raphaël Guerreiro aos 65 minutos, com um pontapé dentro da área após uma assistência sublime de Müller. Pouco depois foi a vez de Gnabry colocar o nome na lista de marcadores e completar a reviravolta no encontro.

Assista aqui ao golo apontado por Raphaël Guerreiro:

Ainda assim, o Dortmund conseguiu sempre ser perigoso nos lances de bola parada e foi precisamente na sequência de um pontapé de canto que surgiu o golo do empate.

Uma enorme confusão dentro da área permitiu a Anton aproveitar uma «bola morta» para rematar para o fundo da baliza.

Este resultado deixa o Bayern com seis pontos de vantagem para o Leverkusen, que esta jornada não foi além de um nulo na visita ao reduto do Union Berlim.