VÍDEO: Guerreiro brilha e Bayern mantém-se invicto na Alemanha
Kimmich e Lennart Karl marcam restantes golos dos bávaros, na vitória por 3-0 sobre o Mönchengladbach
O Bayern Munique deslocou-se até ao reduto do Borussia Mönchengladbach e venceu por 3-0, com Raphaël Guerreiro em grande destaque.
A primeira parte não teve grande história em termos de golos, mas o domínio bávaro instalou-se a partir dos 19 minutos, quando Jens Castrop viu o cartão vermelho direto e deixou a equipa da casa a jogar com menos um elemento. Ora, o português saltou do banco de suplentes no arranque do segundo tempo e aos 64 minutos viu Kimmich finalizar com sucesso para o 1-0.
Pouco depois, Guerreiro concluiu um lance coletivo de excelência do Bayern Munique, após passe de Olise. Dentro da área, o camisola 22 não tremeu e só teve de desviar a bola do alcance do guarda-redes e festejar o segundo dos visitantes.
Só que o momento da noite estava guardado para os 81 minutos, quando Lennart Karl voltou a abrir o livro, concluindo uma semana de sonho. Minutos após Stoger ter desperdiçado uma grande penalidade para o Mönchengladbach, o jogador mais novo de sempre a marcar pelo clube na Champions assinou um autêntico golaço.
De fora da área, o jovem médio de 17 anos rematou em arco e deixou o guarda-redes completamente pregado ao relvado, levando à loucura os milhares de adeptos bávaros presentes no Borussia-Park.
Assim sendo, o Bayern Munique somou a oitava vitória consecutiva para a Liga e manteve o registo invicto na competição, com os mesmos cinco pontos de vantagem para o Leipzig, segundo classificado com 19 pontos.