VÍDEO: Guerreiro suplente utilizado na vitória «sem espinhas» do Bayern
Triunfo por 4-1 dos bávaros sobre o Mönchengladbach é o quinto consecutivo para todas as competições
Triunfo por 4-1 dos bávaros sobre o Mönchengladbach é o quinto consecutivo para todas as competições
Mais uma moedinha, mais uma voltinha, mais uma vitória do Bayern Munique na Liga Alemã.
A jogar em casa, os bávaros venceram o Mönchengladbach por 4-1 e somaram o quinto triunfo consecutivo para todas as competições. Tudo começou a ser construído aos 33 minutos, quando Goretzka serviu Luis Díaz com um passe «à futebol de praia» e o colombiano respondeu de primeira, para um autêntico golaço.
Assista aqui ao golaço de Luis Díaz:
Já em cima do intervalo, o Bayern Munique dobrou a vantagem e foi mais confortável para o regresso aos balneários. Depois do golo, Luis Díaz assistiu Laimer e este finalizou para o 2-0. Ora, se as coisas terminaram bem para a equipa da casa, melhor começaram na segunda parte, quando o adversário ficou reduzido a dez elementos, após expulsão de Reitz.
Da marca dos onze metros, Musiala não tremeu e atirou para o fundo da baliza. Pouco depois, mais um para o Bayern e já com o internacional português em campo. Nicholas Jackson respondeu da melhor forma ao passe de Karl e deu contornos de goleada ao resultado.
O melhor que o Mönchengladbach conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem em cima do minuto 90, com Mohya a dar algum alento aos visitantes, que podem descer algumas posições e ficar perto da zona de despromoção na Liga Alemã.
Em contrapartida, o Bayern soma 66 pontos e aguarda o resultado do Dortmund para saber se amplia ou mantém a larga vantagem no topo da classificação.