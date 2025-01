O Bayern Munique deslocou-se até ao reduto do Friburgo e venceu por 2-1, no jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga alemã.

À procura de manter a vantagem de quatro pontos para o segundo classificado, a formação bávara entrou melhor no encontro e logo aos 15 minutos já vencia por 1-0, graças ao golo do inevitável Harry Kane.

Após um passe de Eric Dier, o internacional inglês rodou sobre o adversário e com a classe que lhe é reconhecida finalizou de pé direito para o fundo da baliza.

Ora, esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e o marcador só voltou a sofrer alterações aos 54 minutos, na sequência de um pontapé de canto.

Mais inteligente que os adversários, Kim Min-Jae antecipou-se e ao primeiro poste desviou a bola do guardião do Friburgo, ampliando assim para 2-0 a margem do Bayern Munique.

Ainda assim, ao contrário do que aconteceu na primeira parte, o Friburgo teve mais bola e consequentemente mais oportunidades para marcar e foi isso que acabou por conseguir fazer.

A assistência de Doan terminou no desvio certeiro de Ginter, que reduziu para a equipa da casa a meio do segundo tempo.

João Palhinha acabou por entrar para o lugar de Raphaël Guerreiro aos 83 minutos e em campo ajudou os bávaros a segurarem esta vantagem, que culminou também na quarta vitória consecutiva para o campeonato.

Na segunda posição da tabela classificativa, o Bayer Leverkusen não foi além de um empate a dois golos na casa do Leipzig e viu assim o Bayern aumentar para seis os pontos de vantagem na liderança da prova.

Uma primeira parte de grande qualidade levou a formação visitante a vencer por 2-0 para o intervalo, graças aos golos de Patrick Schick e Aleix Garcia, ambos assistidos pelo talento individual de Florian Wirtz.

Ainda assim, a fechar o primeiro tempo o Leipzig conseguiu reduzir a desvantagem, por intermédio de David Raum, que a meio da semana também marcou no triunfo por 2-1 diante do Sporting.

Já no segundo tempo, o domínio das oportunidades pertenceu ao Leverkusen, que já dentro dos minutos finais acabou por ver o Leipzig chegar ao empate, graças a uma infelicidade de Tapsoba. O central colocou a bola na própria baliza e o 2-2 manteve-se até final.

O mesmo resultado aconteceu no jogo entre Dortmund e Werder Bremen, duas equipas separadas por apenas um ponto na classificação.

Aos 21 minutos, a equipa da casa ficou reduzida a dez elementos, após a expulsão de Schlotterbeck, mas pouco depois viu Guirassy fazer o 1-0 e levar à loucura os milhares de adeptos presentes no Signal Iduna Park.

A abrir o segundo tempo, um autogolo de Friedl contribuiu para o 2-0 a favor do Dortmund, que não conseguiu segurar a vantagem até final. Bittencourt e Ducksch (65 e 72 minutos) encarregaram-se de estragar a festa ao conjunto da casa e o empate manteve-se até final.

Veja aqui outros resultados deste sábado:

Augsburgo-Heidenheim, 2-1

Mainz-Estugarda, 2-0