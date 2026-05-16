VÍDEO: Luis Díaz levanta troféu da Bundesliga... ao contrário
Ex-FC Porto não reparou que estava a erguer a taça de forma errada
O Bayern Munique é bicampeão da Alemanha. Apesar de já ter conquistado o troféu há algumas jornadas, foi este sábado que o receberam – tal como aconteceu com o FC Porto.
O momento da festa ficou marcado por um momento caricato. Luis Díaz levantou o troféu da Bundesliga. Só não reparou que estava... ao contrário.
Precisou de ser avisado pelos colegas. Da segunda vez – aí sim – levantou a taça da forma correta.
O colombiano ex-FC Porto, recorde-se, reforçou o Bayern Munique no início desta época – proveniente do Liverpool.
Ora veja o momento:
