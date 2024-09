A tarde deste domingo foi histórica para Thomas Müller, que superou Sepp Meier como o jogador com mais jogos na história do Bayern Munique, ao atingir a marca dos 710.

Como se isso não fosse por si só um marco incrível, o internacional alemão juntou-lhe ainda um belo golo, que acabou por confirmar os três pontos e a vitória bávara por 2-0 diante do Friburgo. Nessa altura, já o Bayern vencia por 1-0, graças à grande penalidade convertida com sucesso pelo inevitável Harry Kane.

Quanto aos portugueses, Raphaël Guerreiro foi titular na equipa da casa e João Palhinha saltou do banco no segundo tempo, mas a entrada não foi muito feliz. Em cima do minuto 90, o médio tocou com o braço na bola e colocou Lucas Holer na marca dos onze metros. Ainda assim, o pontapé saiu por cima e o Bayern garantiu a segunda vitória em dois jogos na Liga Alemã.

Na liderança está o surpreendente Heidenheim, com seis pontos e nenhum golo sofrido até ao momento, seguido de Bayern e Leipzig, ambos também com seis pontos.

Veja aqui o golaço de Müller num jogo histórico pelo Bayern: