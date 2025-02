O Bayern Munique recebeu e goleou o Eintracht Frankfurt por 4-0, no jogo da 23.ª jornada da Liga Alemã.

Com o objetivo de manter os oito pontos de distância para o Leverkusen, o líder da prova entrou bem no encontro, dominou toda a primeira parte e colocou-se em vantagem no período de compensação, graças ao golo de Olise.

Dentro da área, o internacional francês respondeu da melhor forma ao cruzamento de Sané e só teve de encostar para o 1-0.

O resultado manteve-se até ao intervalo e no segundo tempo a eficácia dos bávaros subiu um patamar e começou a ser construída a goleada. Aos 61 minutos, Hiroki Ito fez o segundo e aos 83 foi a vez de Musiala colocar o nome na lista de marcadores.

Até final, o Bayern Munique fechou as contas com o golo de Gnabry e confirmou também o regresso às vitórias para o campeonato, depois do nulo frente ao Leverkusen na última jornada.