O ano de 2021 parecia começar mal para o Bayern. Ao intervalo, a equipa bávara e atual campeã europeia perdia em casa contra o Mainz por 2-0. Os adversários esfregavam as mãos de contentamento e identificavam fragilidades raras vezes vistas, mas o segundo tempo devolveu tudo à normalidade. O Bayern marcou cinco golos e venceu.



Tiago Dantas esteve pela primeira vez na ficha de jogo, mas para já teve de contentar com o banco de suplentes. O segundo tempo do Bayern foi arrasador, teve grandes momentos - o 2-2 de Leroy Sané é fantástico - e a recuperação começou aos 51 minutos.



Kimmich fez o primeiro, Sané fez o empate aos 56 minutos, Suele marcou o 3-2 aos 70 e os últimos dois entraram no balanço e contas de Robert Lewandowski: 4-2 aos 76 de penálti e 5-2 aos 82.



Com este resultado em forma de goleada, poucos se lembrarão daqui a uns tempos da primeira parte perfeita do Mainz. Marcou dois golos a Manuel Neuer (Burkardt aos 32 e Hack aos 45) e anulou com autoridade o ataque do Bayern.



Veja os vídeos associados para apreciar os golos e os melhores momentos do jogo.