Taça Alemanha: ex-Benfica Grimaldo marca e Leverkusen goleia
Lateral espanhol ajuda na goleada frente ao Grossaspach
Lateral espanhol ajuda na goleada frente ao Grossaspach
O Bayer Leverkusen goleou esta sexta-feira o Grossaspach, por 4-0, nos 32 avos de final da Taça da Alemanha.
Numa tarde que ficou marcada pela chuva de granizo, que obrigou à suspensão da partida por largos momentos, aos 18 minutos, os Farmacêuticos abriram o marcador à passagem da meia hora, através de Patrik Schick.
Na segunda parte, o Leverkusen aumentou a vantagem com golos de Arthur e Christian Michel Kofane, aos 74 e 84 minutos, respetivamente. O ex-Benfica Grimaldo selou o marcador com um golo de grande penalidade (87m).
A equipa que milita na Regionalliga, da quarta divisão alemã, acabou a partida reduzida a 10 unidades, depois das expulsões de Volkan Celiktas e Mert Tasdelen.
Nos outros jogos da tarde, o Union Berlim venceu o Gutersloh e o Magdeburg sorriu no terreno do Saarbrucken.