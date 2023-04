O Fortuna Dusseldorf está a preparar uma autêntica revolução no futebol alemão e vai passar a distribuir bilhetes gratuitos a todos os adeptos em todos os jogos.

Os responsáveis do clube revelaram a intenção de avançarem com esta medida numa carta enviada aos seus associados e esta quarta-feira vão fazer uma conferência de imprensa para fazerem o anúncio.

O plano com a designação «Fortuna para todos» tem por objetivo permitir a entrada gratuita de todos os adeptos nos jogos em casa da 2. Bundesliga [segunda divisão alemã], independentemente de serem membros do clube, titulares de bilhetes de época, membros de grupos de apoio, visitantes ou convidados.

De acordo com as informações divulgadas pela imprensa alemã, o projeto será implementado através de uma fase piloto em jogos em casa na próxima temporada, sendo que os titulares de lugares anuais no estádio terão prioridade na reserva dos bilhetes gratuitos.

Apesar do risco da perda de receitas, o clube acredita que tal será compensado pelo aumento de patrocínios, através de uma ampla rede de parceiros. O estádio do Fortuna Dusseldorf tem 54 600 lugares que esta época registou uma média de público nos jogos de 29 378 espectadores.