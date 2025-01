O Tribunal Desportivo da Federação Alemã de Futebol decidiu atribuir três pontos ao Bochum, devido a um isqueiro ter atingido o guarda-redes da formação visitante, durante o encontro com o Union Berlim, a contar para a 14.ª jornada do campeonato.

Praticamente um mês após o jogo ter sido suspenso, o organismo admitiu que Patrick Drewes ficou com menor capacidade de atuar em campo e assim sendo, o Bochum ficou enfraquecido. Recorde-se que este episódio aconteceu durante o tempo de compensação, quando o resultado estava a empatado a um golo.

«Temos de assumir que o guarda-redes do Bochum, Patrick Drewes, se lesionou após ter sido atingido por um isqueiro na cabeça e a sua capacidade de jogar ficou reduzida. Isto resultou num enfraquecimento da equipa do Bochum, causado por um adepto do Union Berlim. De acordo com as regras da Federação Alemã de Futebol, a culpa é atribuída ao Union Berlim», explica o tribunal.

Assim sendo, a decisão na secretaria atribui um triunfo por 2-0 à formação visitante, sendo que esta passa a ser a única vitória fora de casa esta época para os comandados de Markus Feldhoff