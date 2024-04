O Bochum recebeu e venceu o Hoffenheim por 3-2 e regressou aos triunfos mais de dois meses depois. Gonçalo Paciência não saiu do banco de suplentes.

Numa situação muito complicada na tabela classificativa, a formação da casa precisava de vencer para se afastar dos últimos lugares. Foi por isso, com alguma naturalidade que o Bochum entrou melhor no encontro e aos 34 minutos fez o primeiro. Um pontapé livre cobrado de forma exemplar por Kevin Stoger levou ao rubro os adeptos presentes no «Vonovia Ruhrstadion».

Até ao intervalo, o Bochum dobrou a vantagem no encontro, depois de uma oferta da defesa do Hoffenheim, aproveitada da melhor forma por Felix Passlack. Já no segundo tempo, o mesmo Kevin Stoger fez o terceiro para os da casa, gerando algum alívio para toda a equipa.



Classificação da Bundesliga

Só que até final, o Bochum não ganhou para o susto, tendo em conta que do outro lado emergiu o talento individual de Kramaric. O avançado croata começou por reduzir, aos 73 minutos e pouco depois, conseguiu mesmo fazer o 3-2, com um golo de se lhe tirar o chapéu (literalmente).

Este resultado deixa o Bochum (à condição) no 14.º lugar, com 30 pontos, mais três que o Mainz, a primeira de três equipas em zona de despromoção.

(VÍDEO: ELEVEN NA DAZN)