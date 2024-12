Escândalo na Alemanha! Este sábado, o jogo entre o Union Berlim e o Bochum foi suspenso depois de Patrick Drewes ter sido atingido com um isqueiro na cabeça.

O momento ocorreu já para lá dos 90 minutos, com os adeptos da casa a ficarem descontentes com o facto do guarda-redes do Bochum estar a perder tempo e decidiram arremessar um objeto à cabeça do mesmo.

O árbitro interrompeu imediatamente o encontro e mandou todos os jogadores para o balneário.

Trinta minutos depois, o jogo retomou, mas sem Drewes em campo. No lugar do guardião ficou o avançado Philipp Hofmann. Ora, face a esta situação, e com uma igualdade no marcador (1-1), ambas as equipas ficaram paradas no relvado à espera do apito final.

Com este resultado, o Union Berlim está em 12.º lugar, com 17 pontos. O Bochum ainda não somou qualquer vitória no campeonato e está em último, com três.