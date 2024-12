O Borussia Dortmund venceu este domingo o Wolfsburgo de Tiago Tomás por 1-3, numa partida a contar para a 15.ª ronda do campeonato alemão.

Ao intervalo, os homens de amarelo e preto já venciam por 0-3 e precisaram de apenas cinco minutos para construir a vantagem. Malen (25m), Beier (28m) e Brandt (30m) foram implacáveis para a defesa do Wolfsburgo.

Tiago Tomás, ex-Sporting, entrou ao intervalo e viu já dentro de campo uma reação dos «lobos», por intermédio de Vavro (58m), mas insuficiente para evitar a derrota.

Com este triunfo, o Dortmund sobe ao sexto posto da classificação, já o Wolfsburgo está no 11.º lugar com 21 pontos conquistados.

Um pouco mais cedo, o Heidenheim, possível adversário de V. Guimarães na Liga Conferência foi derrotado pelo Bochum por 2-0.

Em duelo de aflitos na Liga alemã, o Bochum construiu o resultado final logo no primeiro tempo com golos de Broschinski logo aos seis minutos e e Bero à passagem do minuto 38.

O Bochum, apesar da vitória, mantém a lanterna vermelha do campeonato com apenas seis pontos. O Heidenheim é a primeira equipa abaixo da linha de água, com 10.

