O Borussia Dortmund anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Marco Reus, capitão de equipa.

O internacional germânico terminava o atual vínculo no final da presente temporada, mas fica agora ligado ao Dortmund por mais um ano, até junho de 2024.

Reus nasceu precisamente em Dortmund e fez grande parte da formação no Borussia. Saiu em 2006, ainda júnior, mas regressou em 2012, proveniente do outro Borussia, o Monchengladbach.

Reus vai assim para a 12.ª época no Borussia Dortmund, emblema pelo qual soma 161 golos – está a 17 de se tornar no melhor marcador da história do clube.

«Para mim ainda não há nada melhor do que marcar golos diante dos melhores adeptos do mundo e no estádio mais bonito do mundo. É por isso que estou feliz por ter renovado por mais um ano. Sempre disse que preferia não ter de jogar por outro clube na carreira que não fosse o Dortmund», disse Reus.