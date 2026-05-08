O Borussia Dortmund garantiu esta sexta-feira o segundo lugar na Liga alemã, a uma jornada do final da competição, ao receber e vencer o Eintracht Frankfurt, por 3-2.

Com o título do Bayern Munique garantido há muito e com o Borussia com um lugar na ‘Champions’ de 2026/27, o jogo selou apenas título de "vice" para o emblema de Dortmund, que até ficou cedo em desvantagem, graças a um golo do turco Uzun (2m).

Porém, ainda antes do intervalo, a equipa da casa deu a volta ao marcador, com golos de Guirassy (42) e Schlotterbeck (45+2). Já na segunda parte, o italiano Samuele Inacio fez o 3-1, aos 72 minutos, mas o Eintracht Frankfurt ainda reduziu, por Burkardt, aos 87, já com o português Fábio Silva em campo na equipa do Dortmund, depois de ter entrado aos 78.

O Bayern Munique, que garantiu o bicampeonato em 19 de abril, na 30.ª jornada, tem 83 pontos após 32 jornadas, mais 13 do que o Dortmund (70, com 33 jogos), enquanto o Leipzig é terceiro, com 62 (32 jogos), e o Bayer Leverkusen quarto, com 58 (32).