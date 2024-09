Lukasz Piszczek e Jakub "Kuba" Blaszczykowski vão ser homenageados este sábado, com um jogo de despedida perante 80 mil adeptos, no Signal Iduna Park.

Ao lado de antigos jogadores do Dortmund, como Mats Hummels, que recentemente colocou um ponto final na ligação com o clube, também no banco de suplentes vai estar o mítico Jürgen Klopp. O antigo técnico dos «alvinegros»é um dos convidados para o encontro, que arranca às 17h.

Veja aqui a publicação do Borussia Dortmund: