As contas são fáceis de fazer: o Borussia Dortmund venceu o Hertha Berlim e ficou a sete pontos do líder Bayern Munique, quando faltam quatro jornadas para o fim da Bundesliga - e, por isso, há 12 pontos em jogo. O título está muito, muito difícil para a equipa de Raphael Guerreiro, embora ainda seja permitido ao Borussia sonhar.



Na vitória sobre o Hertha Berlim por 1-0 (Ficha de Jogo), a equipa do internacional português sofreu com a ausência de Erling Haaland. A dupla de ataque foi formada por Sancho-Hazard e, apesar de bons momentos de futebol, a equipa teve muitas dificuldades em incomodar o bloco baixo do Hertha.



O único golo, absolutamente justo, apareceu na fase inicial da segunda parte. Jadon Sancho bailou, picou para a cabeça de Julian Brandt e o internacional alemão assistiu Emre Can para o remate rasteiro e muito bem colocado.



É verdade que o Hertha Berlim - uma equipa que conseguiu, por exemplo, pagar 24 milhões de euros por Piatek ao AC Milan em janeiro - ainda tentou o empate, mas o 1-0 pareceu sempre sólido.



O Borussia venceu, Raphael Guerreiro jogou até aos 89 minutos, mas o Bayern Munique parece demasiado longe. O título é uma miragem para o gigante de Dortmund.