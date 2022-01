O Borussia Dortmund foi a Frankfurt vencer o Eintracht (2-3), com uma reviravolta sensacional na segunda parte do encontro.



Em jogo referente à 18.ª jornada da Bundesliga, Santos Borré bisou para o Eintracht na etapa inicial (15m e 24m).



Com Raphael Guerreiro no onze, o Borussia Dortmund deu a volta graças aos golos de Thorgan Hazard (71m), Bellingham (87m) e Dahoud (89m).



Gonçalo Paciência entrou no Eintracht já ao minuto 90.