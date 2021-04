O Borussia Dortmund venceu o Werder Bremen na 29.ª jornada da Bundesliga (4-1). A equipa visitante marcou primeiro, mas Raphael Guerreiro e companhia operaram a reviravolta.



Milot Rashica inaugurou a contagem ao minuto 14 e Giovanni Reyna (29m) anulou a desvantagem com um golaço, antes de aparecer Haaland.



O norueguês confirmou a reviravolta na sequência de um castigo máximo e bisou em apenas quatro minutos (34m e 38m), com uma finalização simples ao segundo poste. Mats Hummels fechou a contagem já na reta final do encontro.



Raphael Guerreiro foi titular no Borussia Dortmund. Com este resultado, a formação orientada por Edin Terzic cimentou a quinta posição na tabela classificativa da Bundesliga, enquanto o Werder Bremen está no 13.º lugar.

O golaço de Reyna: