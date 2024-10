O Augsburgo recebeu e venceu o Borussia Monchengladbach, por 2-1, no jogo inaugural da sexta jornada da Bundesliga.

O primeiro golo da partida desta sexta-feira foi marcado por Keven Schlotterbeck, aos 39 minutos, com a equipa da casa a passar para a frente do marcador ainda antes do intervalo. Alexis Claude-Maurice aumentou a vantagem, aos 65m.

Tim Kleindienst reduziu, aos 72 minutos, mas não foi o suficiente para a equipa de Monchengladbach somar pontos.

O ex-Benfica Julian Weigl foi titular e jogou os 90 minutos.

Com este resultado, o Augsburgo encontra-se em 11.º lugar,com sete pontos, enquanto que o Borussia é 12.º, com seis.

Confira a classificação da liga alemã à sexta jornada.