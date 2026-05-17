Depois de ver o sonho da inédita subida à Bundesliga escapar no play-off há um ano, quando perdeu com o Heidenheim, o Elversberg fez história neste domingo ao terminar no segundo lugar da segunda divisão alemã. A vitória na receção ao Munster (20.º e último), por 3-0, eleva a vila à elite.

Este clube é natural de Spiesen-Elversberg, região do sudoeste – próxima das fronteiras com França e Luxemburgo – composta por duas vilas com 13 mil habitantes. A vila de Elversberg conta com sete mil pessoas e os últimos anos têm sido de festa. Ainda que tenha terminado no segundo lugar da quarta divisão em 2020 e 2021, o Elversberg conquistou a prova em 2022, acedendo à terceira divisão.

Sem tempo a perder, uma época bastou para conquistar esse escalão e agarrar nova promoção. Seguiram-se três épocas e o Elversberg conseguiu, por fim, juntar-se à elite alemã. Ao leme está Vincent Wagner, de 40 anos, que em 2025/26 viveu a estreia como treinador principal de uma equipa sénior.

Numa campanha com 18 vitórias, oito empates e oito derrotas, este clube fundado em 1907 assumiu a liderança na nona jornada e terminou 2025 na vice-liderança. Há uma semana, a derrota em Düsseldorf baralhou as contas e permitiu Hannover e Paderborn igualarem o Elversberg com 59 pontos. No topo estava o já campeão Schalke 04.

Neste domingo, o Elversberg garantiu a promoção direta no seu estádio com capacidade para 10 mil adeptos. O Paderborn – que também venceu – terminou no terceiro lugar, pelo que vai disputar o play-off com o Wolfsburgo. Por sua vez, o Hannover empatou e foi quarto colocado.