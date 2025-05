O Heidenheim venceu esta segunda-feira o Elversberg por 2-1, na segunda mão do play-off de manutenção da Liga alemã, e garantiu a presença no principal escalão na próxima temporada, numa partida em que o brasileiro Leo Scienza foi herói.

A primeira mão tinha registado um empate a dois golos e foi o Heidenheim que chegou primeiro à vantagem. Scienza assistiu Honsak [9m] para o golo. Fellhauer [31m] também marcou e voltou a empatar a eliminatória.

No segundo tempo, o Elversberg ainda viu um golo anulado por fora-de-jogo aos 47 minutos, mas foi o Heidenheim que garantiu o triunfo na partida com o tento de Scienza [90m+5], para delírio da formação da Bundesliga.

Com este triunfo, o Heidenheim vence a eliminatória com o agregado de 4-3 e garante a manutenção no primeiro escalão. Já o Elversberg falha o acesso à Bundesliga e vai continuar a jogar na segunda divisão do futebol alemão.