Outrora internacional pela Alemanha, Kevin Volland terminou a carreira profissional aos 33 anos. O antigo ponta de lança de Bayer Leverkusen e Mónaco representou o histórico TSV 1860 München – na terceira divisão alemã – em 2025/26, com quatro golos e nove assistências em 32 jogos.

Foi neste clube que o avançado realizou a fase final da formação e se afirmou como profissional.

Depois de jogar pelo Hoffenheim entre 2012 e 2016, Volland transferiu-se para o Bayer Leverkusen, onde permaneceu quatro épocas. Entre 2020 e 2023, o avançado vestiu as cores do Mónaco, até regressar à Alemanha para jogar pelo U. Berlim de 2023 a 2025.

«Em algum momento é preciso tomar uma decisão (…). Obrigado por 16 anos maravilhosos, vou sentir muita falta», disse Volland nas redes sociais.

O TSV 1860 München atravessa um processo de insolvência e foi despromovido às competições amadoras, fator que acelerou a decisão de Volland.