Continua muito difícil a vida do Bayer Leverkusen na Bundesliga. Neste sábado, o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões somou a quarta derrota em cinco jornadas no campeonato.

Na receção ao Friburgo, o Bayer até chegou à vantagem aos 5m com um golo de Tah, mas permitiu a reviravolta em três minutos na segunda parte.

Ginter fez o empate aos 48m e aos 51m Gregoritsch colocou o Friburgo na frente do marcador. Patrik Schick ainda fez o empate aos 65m, mas sete minutos depois Doan fixou o resultado final, apontando o 3-2 para o Friburgo que, graças a este resultado, sobe à liderança, com os mesmos 12 pontos que o Borussia Dortmund, mas com vantagem na diferença de golos.

Já o Bayer Leverkusen está no 13.º lugar, com apenas três pontos, um acima da linha de água.