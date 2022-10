O Eintracht Frankfurt recebeu e venceu o Bayer Leverkusen por 5-1, na 10.ª jornada da Bundesliga.

O japonês Kamada [na foto], que foi alvo do Benfica no mercado, fez um bis ao converter duas grandes penalidades, com Kolo Muani, Lindstrom e Alario a fazerem os restantes golos da equipa que ainda vai receber o Sporting na derradeira jornada da Liga dos Campeões. Para o Leverkusen, que vem de duas derrotas seguidas frente ao FC Porto na Champions, marcou o equatoriano Hincapié, que foi expulso por acumulação de amarelos aos 71m (quando o resultado já estava 3-1).

Noutro jogos jogos desta tarde, o Estugarda, com Tiago Tomás a titular, goleou na receção ao Bochum por 4-1, enquanto Mainz foi vencer (2-0) a casa do Werder Bremen e o Wolfsburgo empatou com o Borussia Mönchengladbach a duas bolas.

