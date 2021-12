Depois de ter tecido duras críticas a Felix Zawyer, árbitro do Dortmund-Bayern deste sábado, o inglês Jude Bellingham foi multado pela Federação alemã em 40 mil euros.

As declarações do médio foram entendidas como «conduta anti-desportiva» e o próprio já aceitou a multa.

As razões de queixa do internacional inglês prendiam-se com a grande penalidade assinalada aos 77 minutos, que deu a vitória aos bávaros (3-2).

Recorde-se que Bellingham tinha questionado a escolha daquele árbitro para arbitrar um dos jogos mais importantes na Bundesliga depois de este alegadamente ter aceitado um suborno, num caso que remonta a 2005.