Diogo Leite estreou-se esta tarde pelo Union Berlim, e fê-lo da melhor maneira: no dérbi frente ao Hertha, o defesa emprestado pelo FC Porto foi titular no triunfo por 3-1.

Aos 32 minutos, Sheraldo Becker assistiu Jordan Siebatcheu para o 1-0, e aos 50 minutos foi o próprio Becker a ampliar a vantagem.

Pouco depois, Robin Knoche, colega de Leite no eixo defensivo, fez o 3-0, antes de Dodi Lukebakio reduzir para o Hertha a cinco minutos dos 90, naquela que foi a estreia das duas equipas nesta edição da Bundesliga.

Já o Hoffenheim, ainda sem Eduardo Quaresma, foi derrotado na deslocação ao terreno do Borussia Monchengladbach, por 3-1.

Apesar de ter ficado reduzido a dez unidades logo aos 19 minutos, por expulsão de Stefan Posch, foi mesmo o Hoffenheim a adiantar-se no marcador, aos 25 minutos, por Robert Skov.

A resposta do Gladbach, no entanto, não deixou margem para dúvidas: Ramy Bensebaini empatou aos 42 minutos, Marcus Thuram operou a reviravolta aos 71 minutos e Nico Elvedi fechou as contas a 12 minutos do final.

Nos outros jogos da tarde, o Friburgo goleou em casa do Augsburgo, por 4-0, o Mainz ganhou ao Bochum, por 2-1, e Wolfsburgo e Werder Bremen empataram a duas bolas.