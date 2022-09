O Borussia Monchengladbach regressou esta tarde aos triunfos na Bundesliga, ao vencer de forma contundente na receção ao Leipzig, por 3-0.

Emprestado pelo Benfica, Julian Weigl foi titular na equipa da casa e viu Jonas Hofmann abrir o marcador logo aos dez minutos.

Ainda no primeiro tempo, Hofmann ampliou a vantagem, aos 35 minutos, após assistência de Marcus Thuram.

O Leipzig, com André Silva no onze inicial, não conseguiu reagir e ainda sofreu o terceiro golo, aos 53 minutos: foi Ramy Bensebaini a marcar, assistido por Stindl.

Decorridas sete jornadas do campeonato alemão, o Gladbach é sexto, com 12 pontos. O Leipzig está em 12.º, com oito pontos.