Depois de quatro jornadas sem vencer, o Borussia Dortmund regressou este sábado aos triunfos na Bundesliga, ao vencer em casa do Darmstadt, por 3-0.

Com o reforço Ian Maatsen no onze inicial, a formação de Edin Terzic adiantou-se no marcador aos 24 minutos, com um golo de Julian Brandt, servido por Bynoe-Gittens.

Na etapa complementar, Terzic lançou outro reforço de inverno: Jadon Sancho.

E no regresso ao Dortmund, o extremo emprestado pelo Manchester United não demorou muito para ter impacto: aos 77 minutos, assistiu Marco Reus e o alemão fez o 2-0 final.

Com este resultado, o Borussia Dortmund segue no quinto lugar, com 30 pontos – a três do Leipzig, quarto classificado. O Darmstadt é último, com dez pontos.