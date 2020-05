O plantel do Colónia, clube que disputa o principal campeonato da Alemanha, a Bundesliga, prosseguiu este sábado os treinos, apesar de três jogadores terem conhecido teste positivo à covid-19 na sexta-feira.

Sem ter sido revelada a identidade dos futebolistas em causa, o médico do Colónia defendeu que não existem riscos associados à continuidade dos treinos. Paul Klein, citado pelos canais do clube, apontou que «os especialistas avaliaram [a situação] devido às medidas de prevenção de higiene e infeção no treino em grupo», para que o clube possa «continuar a treinar com aqueles que testaram negativo».