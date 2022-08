15 minutos à Dortmund bastaram para o Borussia «amarelo» venceu na deslocação ao terreno do Friburgo, por 3-1, em jogo da segunda jornada da Bundesliga.

Com Raphael Guerreiro no onze titular, a formação orientada por Edin Terzic viu-se em desvantagem aos 35 minutos, fruto de um golo de Michael Gregoritsch, assistido por Matthias Ginter.

Não estava fácil para o Dortmund dar a volta, mas a entrada do prodígio Youssoufa Moukoko, a 20 minutos dos 90, tudo mudou.

Aos 77 minutos, o jovem de 17 anos fez o passe para Jamie Bynoe-Gittens, outro teenager, fazer o empate, num lance em que o guarda-redes do conjunto da casa, Flekken, não ficou nada bem na fotografia. Pouco depois, aos 84 minutos, o próprio Moukoko correspondeu da melhor maneira à assistência de Julian Brandt e operou a reviravolta.

A dois minutos dos 90, houve tempo ainda para Marius Wolf fazer o gosto ao pé e fechar o resultado final em 3-1.

O Dortmund mantém assim o pleno, com duas vitórias em dois jogos, enquanto o Friburgo perde pela primeira vez no campeonato, depois do triunfo na primeira jornada.

Veja os golos do jogo no vídeo acima associado (IMAGEN ELEVEN).