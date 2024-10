Jürgen Klopp foi, esta terça-feira, condecorado com a Ordem do Mérito da Alemanha, a mais alta distinção civil do país, em reconhecimento pela «imagem positiva e compromisso com os valores da democracia».

Atualmente sem clube, depois de deixar o Liverpool em maio, ao fim nove anos, o treinador, de 57 anos, recebeu a Cruz de Mérito Federal.

O reconhecimento surge também por Klopp «conduzir as suas equipas a inúmeras vitórias e títulos», sendo que «o sucesso e a fama nunca o impediram de prestar atenção a cada atleta individualmente e de vê-los como pessoas».

«Dedicou sempre muito tempo aos seus muitos adeptos e prestou atenção a toda a região em que vivia. Em Liverpool, o alemão mais popular do Reino Unido contribuiu decisivamente para a criação de uma imagem positiva do nosso país. Jürgen Klopp sempre esteve comprometido socialmente», acrescentou o chefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier, durante a cerimónia que decorreu no Castelo de Bellevue, em Berlim.

O treinador germânico chegou a Anfield Road em outubro de 2015, tendo neste período conquistado a Premier League, Taça e Taça da Liga de Inglaterra, Supertaça inglesa, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e Supertaça europeia.

Em 23 anos de carreira como técnico, Klopp apenas conheceu três clubes: Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool.

Em Dortmund conheceu os primeiros êxitos, vencendo a Bundesliga (2010/11 e 2011/12) e interrompendo a hegemonia do Bayern Munique.

Pelo Borussia, arrecadou ainda três supertaças da Alemanha e uma Taça germânica, além de ter atingido a final da Liga dos Campeões em 2012/13, a qual perdeu para os bávaros.

Nas «Abelhas» contou com talentos como Mats Hummels, Sebastien Kehl, Sven Bender, Ilkay Gundogan, Nuri Sahin, Ivan Perisic, Kevin Grosskreutz, Marco Reus e Robert Lewandowski.