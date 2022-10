O Leipzig resistiu hoje ao assalto final do Hertha de Berlim e venceu por 3-2 o jogo da 10.ª jornada da Bundesliga.

Os anfitriões marcaram os dois primeiros golos no espaço de cinco minutos, por Forsberg, aos 25, e Diallo, aos 30, e ainda antes do intervalo Willi Orban fez o 3-0 aos 45 minutos, na recarga a um remate de André Silva ao poste, após uma finta primorosa do avançado português.

No segundo tempo, a equipa da capital reduziu por Lukebakio, aos 62, de grande penalidade, e Jovetic, aos 64.

Com este resultado o Leipzig soma 15 pontos e é 9.º classificado, enquanto o Hertha é 15.º avançado com 8 pontos.

