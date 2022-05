O Borussia Dortmund anunciou, nesta sexta-feira, a saída de Marco Rose do comando técnico.

O emblema alemão escreve que a decisão surgiu após uma «análise intensiva da época», entre o técnico e Hans-Joachim Watzke, CEO do clube, e os diretores Michael Zorc, Sebastian Kehl e Matthias Sammer.

Rose estava no Borussia Dortmund desde do inicio desta temporada, tendo terminado em segundo lugar na Bundesliga, a oito pontos do campeão Bayern Munique.