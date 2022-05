Matthias Ginter vai regressar ao Friburgo na próxima época, informou esta quarta-feira o emblema alemão.

Campeão do mundo pela Mannschaft em 2014, Ginter vai mudar-se a custo zero, já que termina contrato com o Borussia Monchengladbach no final de junho.

Ginter começou a carreira profissional no Friburgo, mas em 2014 mudou-se para o Borussia Dortmund. Três ano depois, trocou de «Borussias», para o Monchengladbach, e regressará agora à casa onde tudo começou.

O novo contrato não foi divulgado.

«Queria fazer algo muito especial na minha carreira e não há nada mais especial para mim do que voltar ao clube onde comecei», disse o defesa de 28 anos, aos meios do clube.