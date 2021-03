O treinador holandês Peter Bosz deixou hoje o comando técnico do Bayer Leverkusen, anunciou o sexto classificado da Liga alemã de futebol, com o antigo selecionador de sub-18 da Alemanha Hannes Wolf a assumir o cargo.

Os «resultados das últimas semanas», incluindo a eliminação na Liga Europa, às mãos dos suíços do Young Boys, e a derrota na última jornada do campeonato, com o Hertha Berlim (3-0), contribuíram para uma separação «inevitável», disse o diretor desportivo, Rudi Völler.

Wolf, antigo técnico de Genk e Hamburgo, vai assumir o cargo até ao final da temporada, depois de seis meses nos sub-18 e de uma passagem pelo Estugarda, entre 2016 e 2018, em que subiu o clube à Bundesliga, como campeão do segundo escalão.

O Leverkusen até chegou a liderar o campeonato, em dezembro, mas teve uma súbita quebra de forma, com 10 derrotas em 17 jogos, já em 2021.

Bosz, que se evidenciou ao levar o Ajax à final da Liga Europa, em 2017, perdida para o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, orientava o Bayer desde 2018, tendo levado ainda o clube à final, perdida, da Taça da Alemanha de 2020.