Dias após ter assegurado uma vaga na Liga Europa, empurrando o At. Madrid para fora das competições europeias, no mesmo grupo da Champions do FC Porto, o Bayer Leverkusen goeleou o Union Berlim por 5-0.

A equipa de Diogo Leite, que era líder da Bundesliga até ao início da jornada, não teve antídoto para travar os farmacêuticos e sofreu os cinco golos em 30 minutos.

Com uma segunda parte de sonho, o Bayer Marcou aos 46m por Andrich e só parou aos cinco no minuto 76m, após bis de Diaby e ainda os golos de Hlozek e Bakker.

Com este resultado, a equipa da capital alemã, que empurrou o Sp. Braga para a Liga Conferência, perde a liderança do campeonato para o Bayern Munique. Já o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso deixa a zona de descida e sobe ao 14.º lugar.