O Bayern Munique consolidou a liderança da Bundesliga, ao golear esta tarde na receção ao Schalke 04, por 6-0.

Na Baviera, Thomas Muller, assistido por Leroy Sané, fez o 1-0 aos 21 minutos, e ainda antes da meia-hora, um penálti de Joshua Kimmich ampliou a vantagem da formação de Munique.

E na segunda parte, o Bayern descolou.

João Cancelo, titular, assistiu Serge Gnabry para o 3-0 aos 50 minutos. O 4-0 foi também da autoria de Gnabry, que pouco depois deu o lugar ao jovem Mathys Tel. A passagem de testemunho foi boa.

Tel fez o 5-0 a dez minutos dos 90, e Mazraoui, já nos descontos, fez o 6-0 final após um passe de Sadio Mané.

O Bayern mantém-se na liderança do campeonato alemão, agora com quatro pontos de vantagem sobre o Dortmund, que defronta ainda este sábado o Borussia Monchengladbach. O Schalke está no lugar de playoff de despromoção, mas à condição.

Buta brilha com golaço, Diogo Leite ganha duelo pela Champions

Já o Eintracht Frankfurt, com Aurélio Buta em grande, recebeu e venceu o Mainz, por 3-0.

Daichi Kamada, médio que é cobiçado pelo Benfica, abriu o marcador aos 18 minutos, de penálti. Em cima do intervalo, Buta protagonizou o momento do jogo, com um dos golos da semana, seguramente (o melhor é mesmo ver).

Na etapa complementar, Kolo Muani, servido por Kamada, fechou o resultado.

Na tabela classificativa, o Frankfurt ultrapassa precisamente o Mainz e é agora oitavo classificado.

À condição no pódio, com um jogo do que o Leipzig, está o União de Berlim, que triunfou na receção ao Friburgo (4-2), num duelo entre duas equipas que procuram um surpreendente acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Diogo Leite foi titular nos homens da capital germânica e viu a sua equipa fazer uma primeira parte irrepreensível: Sheraldo Becker assistiu Kevin Behrens para o 1-0 aos cinco minutos, e fez ele o segundo e o terceiro, aos 36 e 38 minutos.

O Friburgo assustou com o golo de Gulde (56m) e de Vicenzo Grifo (70m), de penálti, mas Aissa Laidouni tratou de voltar a deixar poucas dúvidas quanto ao desfecho da partida, com o 4-2 aos 80 minutos. A assistência? De Becker.

O União de Berlim está assim, à condição, no terceiro lugar, com 59 pontos. O Friburgo é quinto, com 56.

Também esta tarde, o Bochum bateu o Augsburgo, por 3-2, ao passo que o Wolfsburgo, com um golo do ex-Benfica Waldschmidt, triunfou em casa ante o Hoffenheim (sem Eduardo Quaresma), por 2-1.

