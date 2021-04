O Borussia Dortmund venceu esta noite o Union Berlin, por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da Bundesliga.

Marco Reus abriu o marcador, na sequência de um penálti falhado pro Haaland, e já perto do final o internacional português Raphael Guerreiro fez o 2-0 para a equipa do Ruhr, que cimenta o quinto lugar no campeonato alemão, quando faltam quatro jornadas por disputar.

Noutros jogos desta noite, o Hoffenheim consumou uma reviravolta incrível frente ao Borussia Monchengladbach, ao virar na segunda parte uma desvantagem de 2-0 para vencer por 3-2. Por sua vez, o Wolfsburgo venceu por 3-1 em Estugarda, enquanto o Mainz foi a Bremen vencer por 1-0.

De referir que o jogo entre o Hertha e o Friburgo, que estava agendado para hoje, foi adiado devido a um surto de covid-19.

Classificação da Bundesliga