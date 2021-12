No clássico mais previsível dos tempos recentes, o Bayern Munique venceu em casa do Borussia Dortmund, por 3-2 (veja os golos nos vídeos acima associados), em jogo da 14.ª jornada da Bundesliga.

Intenso como sempre, o Der Klassiker começou a um ritmo alucinante: Julian Brandt abriu o marcador aos cinco minutos, Lewandowski aproveitou um erro de Hummels – que noite do defesa – para empatar para os bávaros pouco depois, aos nove minutos.

Em cima do intervalo, infelicidade para a equipa da casa: o português Raphael Guerreiro aliviou a bola contra Hummels e Coman aproveitou para fazer o 2-1 para o Bayern, com a bola ainda a desviar num defesa adversário.

O Dortmund não se deixou afetar pelo infortúnio e chegou ao empate a abrir o segundo tempo, pelo inevitável Haaland, com um grande golo de pé direito.

Só que Hummels voltou a ‘borrar’ a pintura e cometeu penálti a 15 minutos dos 90, com uma mão na bola. Lewandowski, claro, não falhou na marca dos onze metros.

Com este resultado, o Bayern foge do Dortmund na liderança da Bundesliga, decorridas 14 jornadas: as duas equipas estão agora separadas por quatro pontos.

Para os bávaros, segue-se agora a receção ao Barcelona, num jogo que pode ajudar o Benfica a seguir na Liga dos Campeões.