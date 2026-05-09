O Bayern Munique respondeu à eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões com uma vitória arrancada literalmente a ferros na casa do aflito Wolfsburgo (1-0), que com o desaire deste sábado fica sem hipóteses matemáticas de garantir a manutenção de forma direta na Bundesliga.

A equipa da casa esteve melhor na primeira parte, ainda que a melhor ocasião tenha sido desperdiçada por Harry Kane, aos 36 minutos, quando falhou um penálti. Antes, Bischof já tinha acertado no ferro da baliza do Wolfsburgo (19m).

Depois do intervalo, o domínio do Bayern acentuou-se e o golo lá acabou por surgir, aos 56 minutos, apontado por Michael Olise. Um golo com assinatura, note-se.

Apesar da sua superioridade em campo, o campeão alemão não conseguiu ampliar a diferença no marcador e acabou com o credo na boca. Sobretudo quando Mattias Svanberg, isolado, acertou no poste da baliza dos bávaros, com Urbig batido (89m).

O Bayern Munique somou a 27.ª vitória na Bundesliga, que vai concluir sem derrotas fora de casa. Na luta pela manutenção, o Wolfsburgo já não consegue chegar aos lugares de manutenção direta [a derrota na 33.ª jornada garante desde já a permanência de Werder Bremen e Colónia], mas parte em vantagem, na corrida pelo play-off, para a autêntica final com o St. Pauli, na última ronda da Liga alemã.

As duas equipas somam os mesmos 26 pontos, mas o Wolfsburgo tem uma diferença de golos superior à do St. Pauli (-26 contra -29), pelo que um empate bastar-lhe-á, daqui a uma semana em Hamburgo, para garantir a manutenção. O “lanterna vermelha” Heidenheim já desceu à II Liga.